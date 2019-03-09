بعد 5 سنوات.. فك لغز اختفاء الطائرة الماليزية 

كوالالمبور(صدى):

فك خبراء في الطيران لغز اختفاء الطائرة الماليزية بعد 5 سنوات، مشيرين إلى أن شخص مجهول كان على متن الرحلة، ” خطط بذكاء ثم نفذ الخطة وحاول إيهام أجهزة الرادار بالانحراف عن المسار ” .

وأدعى خبير في الطيران أن موسكو هي التي خططت ونفذت لهذه العملية، موضحا أن ” روسيا اختطفت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية ” .

وزعم خبير أن الروس وراء هذه المأساة؛ في محاولة منهم للفت الانتباه بعيداً عن الصراع في شبه جزيرة القرم التي استولوا عليها في نفس وقت سقوط الطائرة.

وأوضح الصحافي العلمي جيف وايز: ” من كان يقود الطائرة كان على علم بعدم إمكانية تتبع أجهزة الرادار والمراقبة الجوية للطائرة في الفضاء الجوي الميت، وهو ما تم فعله عن عمد ” .

وأبان أن شخصاً يحمل الجنسية الروسية كان على متن الرحلة ” تدخل في عمل أنظمة الطائرة، وحاول إيهام أجهزة الرادار بالانحراف عن خارج المسار المقرر “.