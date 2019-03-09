” ويندوز 10 ” يقترب من إختراق مليار جهاز حول العالم
يواصل نظام مايكروسوفت ” ويندوز 10 ” إكتساحه ليكون أنجح إصدارات ” ويندوز ” على الإطلاق ، حيث بلغ عدد الأجهزة العاملة به أكثر من 800 مليون جهاز حول العالم .
وتشمل هذه الأجهزة أجهزة الكمبيوتر التقليدية سواء المحمولة والمكتبية بجانب الأجهزة ” الهجينة ” مثل ” سيرفس برو ” وأجهزة ألعاب مثل ” إكس بوكس ون ” ، وبعض أجهزة الهواتف الذكية مثل ” أندرويد ” .
وكانت مايكروسوفت قد أعلنت قبل عامين أنها تستهدف أن يصل عدد الأجهزة المستخدمة لـ ” ويندوز 10 ” إلى مليار جهاز حول العالم وهو ما تقترب من تحقيقه .
اترك تعليقاً