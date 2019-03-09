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” ويندوز 10 ” يقترب من إختراق مليار جهاز حول العالم

” ويندوز 10 ” يقترب من إختراق مليار جهاز حول العالم
وكالات(صدى):

يواصل نظام مايكروسوفت ” ويندوز 10 ” إكتساحه ليكون أنجح إصدارات ” ويندوز ” على الإطلاق ، حيث بلغ عدد الأجهزة العاملة به أكثر من 800 مليون جهاز حول العالم .

وتشمل هذه الأجهزة أجهزة الكمبيوتر التقليدية سواء المحمولة والمكتبية بجانب الأجهزة ” الهجينة ” مثل ” سيرفس برو ” وأجهزة ألعاب مثل ” إكس بوكس ون ” ، وبعض أجهزة الهواتف الذكية مثل ” أندرويد ” .

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت قبل عامين أنها تستهدف أن يصل عدد الأجهزة المستخدمة لـ ” ويندوز 10 ” إلى مليار جهاز حول العالم وهو ما تقترب من تحقيقه .


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