‏” الشايع ” : احتجاج الهلال مقبول فقط في حالة واحدة والسر لدى إدارة الوحدة

خالد يحيي(صدى):

‏أكد الأستاذ عبدالله الشايع القانوني الرياضي المعروف أن احتجاج الهلال ضد نادي الوحدة ومشاركة اللاعب محمد القرني لا يمكن البت فيه إلا من جهة الاختصاص ، فهو يحتاج لعدة تفاصيل لا يمكن الحكم عليه بدونها.

‏و قال: أن مشاركة اللاعب قانونية (ظاهريا) ، حيث يحق للنادي تسجيل أي لاعب حر (عاطل) .. داخل أو خارج فترة التسجيل

‏و أضاف الشايع أن السؤال الأهم : هل تجاوز الوحدة عدد اللاعبين المعتمدين لمشاركات الفريق في الدوري حين أشرك محمد القرني والمحددة بعدد ثلاثين لاعب سعودي و اجنبي ؟ الإجابة على هذا السؤال تحدد مسار الإحتجاج بالقبول او الرفض.

‏واختتم حديثة قائلا : هناك تفاصيل يصعب الحصول عليها، ولكني أرى أن موقف نادي الوحدة سليم، مالم يثبت وجود تجاوز في العدد المسموح به لخوض مسابقات المحترفين.