  • السبت 9

    مارس

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. ‏” الشايع ” : احتجاج الهلال مقبول فقط في حالة واحدة والسر لدى إدارة الوحدة

‏” الشايع ” : احتجاج الهلال مقبول فقط في حالة واحدة والسر لدى إدارة الوحدة

‏” الشايع ” : احتجاج الهلال مقبول فقط في حالة واحدة والسر لدى إدارة الوحدة
خالد يحيي(صدى):

‏أكد الأستاذ عبدالله الشايع القانوني الرياضي المعروف أن احتجاج الهلال ضد نادي الوحدة ومشاركة اللاعب محمد القرني لا يمكن البت فيه إلا من جهة الاختصاص ، فهو يحتاج لعدة تفاصيل لا يمكن الحكم عليه بدونها.

‏و قال: أن مشاركة اللاعب قانونية (ظاهريا) ، حيث يحق للنادي تسجيل أي لاعب حر (عاطل) .. داخل أو خارج فترة التسجيل

‏و أضاف الشايع أن السؤال الأهم : هل تجاوز الوحدة عدد اللاعبين المعتمدين لمشاركات الفريق في الدوري حين أشرك محمد القرني والمحددة بعدد ثلاثين لاعب سعودي و اجنبي ؟ الإجابة على هذا السؤال تحدد مسار الإحتجاج بالقبول او الرفض.

‏واختتم حديثة قائلا : هناك تفاصيل يصعب الحصول عليها، ولكني أرى أن موقف نادي الوحدة سليم، مالم يثبت وجود تجاوز في العدد المسموح به لخوض مسابقات المحترفين.


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 290 ] نشر منذ 44 دقيقة

بالله تسمي السنافر فريق ههههه عشان تعادلتم بظيتم تتبكبكوا ي هطف

[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 33 دقيقة

فكونا من الاحتجاجات.الهلال دخل في دوامه هو في غنى عنها .المشكله في زوران هذا المدرب مثالي زياده عن اللزوم و شخصيته ليست قياديه ..وستؤثر على الفريق سلبا .خذوها مني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *