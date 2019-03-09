” الشايع ” : احتجاج الهلال مقبول فقط في حالة واحدة والسر لدى إدارة الوحدة
أكد الأستاذ عبدالله الشايع القانوني الرياضي المعروف أن احتجاج الهلال ضد نادي الوحدة ومشاركة اللاعب محمد القرني لا يمكن البت فيه إلا من جهة الاختصاص ، فهو يحتاج لعدة تفاصيل لا يمكن الحكم عليه بدونها.
و قال: أن مشاركة اللاعب قانونية (ظاهريا) ، حيث يحق للنادي تسجيل أي لاعب حر (عاطل) .. داخل أو خارج فترة التسجيل
و أضاف الشايع أن السؤال الأهم : هل تجاوز الوحدة عدد اللاعبين المعتمدين لمشاركات الفريق في الدوري حين أشرك محمد القرني والمحددة بعدد ثلاثين لاعب سعودي و اجنبي ؟ الإجابة على هذا السؤال تحدد مسار الإحتجاج بالقبول او الرفض.
واختتم حديثة قائلا : هناك تفاصيل يصعب الحصول عليها، ولكني أرى أن موقف نادي الوحدة سليم، مالم يثبت وجود تجاوز في العدد المسموح به لخوض مسابقات المحترفين.
🐪[ عدد التعليقات: 290 ] نشر منذ 44 دقيقة
بالله تسمي السنافر فريق ههههه عشان تعادلتم بظيتم تتبكبكوا ي هطف
وداعي[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 33 دقيقة
فكونا من الاحتجاجات.الهلال دخل في دوامه هو في غنى عنها .المشكله في زوران هذا المدرب مثالي زياده عن اللزوم و شخصيته ليست قياديه ..وستؤثر على الفريق سلبا .خذوها مني