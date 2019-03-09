وفاة الفنان الأردني سعد الدين عطية

عمان(صدى):

توفي الفنان الأردني سعد الدين عطية، صباح اليوم السبت، عقب وعكة صحية ألمت به في الفترة الأخيرة.

وشارك سعد الدين عطية في تأسيس الحركة المسرحية بالأردن وعضو نقابة الفنانين الأردنيين، كما اشترك بالكثير من الاعمال الفنية التلفزيونية والمسرحية وقدم عشرات المسلسلات والمسرحيات.

ومن الجدير بالذكر، أنه من أعماله المسرحية، مسرحية نور من السماء ومسرحية زواد ولد عواد، ولكل مجتهد نصيب، على ابواب يثرب، الورطة، يا هملالي وأغلب مسرحيات زعل وخضره ومدرسة المصالح وكذلك مدرسة المشاغبين، كما شارك في العديد من الاعمال الدرامية السورية والعربية.