هوندا تتألق بأبرز نجومها في الخليج لعام 2019

طوكيو (صدى):

أطل عملاق صناعة السيارات الياباني هوندا هذا العام على أسواق الخليج بثلاث موديلات جديدة لشريحة السيارات العائلية ذات الثمانية مقاعد وهى هوندا بايلوت وهوانمدا أوديسي وهوندا أوديسي جي، تنوعت مميزاتها لترضي متطلباتك واحتياجاتك أيا كانت، ما يجعلها تحسم هذه الفئة لصالحها في المنافسة مع العلامات الأخرى.

فالجيل الخامس من سيارة هوندا أوديسي لا يزال يحمل لقب الميني فان الأكثر شعبية في أمريكا على مدار ثمان سنوات متتالية، لكن طراز عام 2019 أخف وزنًا وأقوى أداءً، ما يجعل قيادتها تمنح شعورًا بالثبات والثقة والانسيابية، رغم أنها أطول بنحو نصف متر من شقيقتها أوديسي جي التي تعد الأقل طولا ووزنا بين السيارات الثلاث بـنحو 4.8 أمتار و1760 كيلو جراما، فيما تأتي بايلوت 2019 بطول 5 أمتار ووزن1935 كيلو جراما.

تختلف السيارات الثلاث أيضًا قليلاً في الارتفاع عن الأرض، حيث تتميز أوديسي 2019 بارتفاع يبلغ 148.5 ملم تقريبا فيما تأتي أوديسي جي بارتفاع أعلى قليلا يصل إلى 150 ملم فيم تعتبر بايلوت هى الأكثر ارتفاعا بـ200 ملم مما يحسن أداءها في الطرق الوعرة.

وكسيارات موجهة في الأساس للعائلات، حرص الصانع الياباني على تجهيز طرازات أوديسي وأوديسي جي وبايلوت لعام 2019 من الداخل بمزايا متطورة تمنح رحابة مرضية لكل الركاب في صفوف المقاعد الثلاثة، وتوفر الجودة العالية للمواد مع اللمسات شديدة العناية بالتصميم الداخلي، فتأتي أوديسي جي وبايلوت بمقاعد من القماش الفاخر، فيما تتوفر أوديسي بخيار من الجلد الطبيعي يمكن تعديل أوضاع المقاعد الأمامية منها كهربائيا، أما مقاعد الصف الثاني فيمكن طيّه بلمسة واحدة مع ميزة المشي بين الصفين، فيما تأتي بايلوت بمقاعد تقسيمة 60:40 في الصف الثاني، وتأتي أوديسي جي بمقاعد الصف الثالث قابلة للسحب، فيما تتميز أوديسي صف ثالث منفصل من المقاعد بنسبة 60/40 ويمكن طيّه بلمسة واحدة.

أنظمة السلامة في سيارات هوندا تضم نظام الحفاظ على المسار ومساعد مغادرة المسار ونظام مثبت سرعة قابل للتكيف، وسائد هوائية أمامية جانبية وستائر هوائية جانبية وكاميرا للرؤية الخلفية متعددة الزوايا و نظام المساعدة في ثبات السيارة (VSA)، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، ونظام المساعدة للانطلاق على المنحدرات (HSA)، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS) مع نظام المساعدة على التعبئة.

ومن حيث الأداء فتأتي هوندا أوديسي 2019 بمحرك V6 سعة 3.5 لتر به 24 صماماً VTEC® SOHC يولد قوة 280 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة و355 نيوتن /متر من عزم الدوران عند 4700 دورة في الدقيقة، مما يمنحه قدرة مذهلة في دفع حمولة كاملة من الركاب والأغراض دون أي قلق، وبتسارع سلس للغاية، مع إمكانية الاختيار بين اثنين من نظام نقل الحركة الأوتوماتيكي الأول من تسع سرعات في نسخ LX، EX، EX-L و EX-L Navi وناقل حركة من عشر سرعات في نماذج Touring وElite، ومعدل إستهلاك الوقود هى نفسها في كلا النموذجين بمعدل 12 كيلومتر/لتر بفضل نظام الحقن المباشر للوقود.

أما سيارة هوندا بايلوت 2019 فهى تعتمدعلى محرك V6 سعة 3.5 لتر بتنفس طبيعي وحقن مباشر للوقود يولد قوة 280 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة و355 نيوتن /متر من عزم الدوران عند 4700 دورة في الدقيقة، لتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 9.4 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 175 كم/ساعة، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات كخيار أساسي، فيما تتوفر فئة بايلوت تورينج بناقل حركة من 9 سرعات.

أما محرك أوديسي جي 2019 فهو DOHC i-VTEC رباعي الاسطوانات سعة 2.4 لتر يولد أقصى قوة 173 حصان عند 6200 دورة بالدقيقة و225 نيوتن متر من العزم عند 4000 دورة بالدقيقة، متصل بناقل حركة بتغيير متواصل CVT ويعمل بنظام الحقن الإلكتروني بالوقود، ليحقق معدل استهلاك 14.6 كلم/لتر.