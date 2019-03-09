بالفيديو والصور.. تحدي ركوب الثيران يحبس الأنفاس بمهرجان الإبل

علي القحطاني(صدى):

كشفت عروض ” تحدي الثيران ” المقامة حالياً على هامش فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في الرياض، عن لحظات خطفت أنفاس المشاهدين.

وظهر في مقطع فيديو، مروض ثيران فشل في الصمود على ظهر الثور إلا لثوانٍ معدودة بعد دورانه به في الساحة مما اضطره إلى النزول؛ فيما بينت ثوراً هائجاً يثور يميناً ويساراً فور دخوله ساحة العرض ويطرح صاحبه أرضاً.

وتجدر الإشارة، إلى أن النسخة الحالية من مهرجان الإبل تشهد مشاركة فرقة أمريكية تنفذ عرضاً بمشاركة 150 ثوراً لأول مرة خارج الولايات المتحدة، حيث تجتذب هذه الفعالية عدداً كبيراً من الزوار الخليجيين والأجانب الذين حرصوا على تجربة ركوب الإبل.