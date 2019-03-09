لا تتنازلي عن إجازتك الأسبوعية حفاظا على سعادتك الزوجية

أميرة خالد(صدى):

تقول شيرين عاطف خبيرة العلاقات الإنسانية ، إن الشكوى من ملل الحياة الزوجية أصبح شبه عامة، فالكثير من الأزواج يعانون من حالة من الكآبة والملل، ويؤكد الكثيرم منهم أن الحياة تسير على وتيرة واحدة، وأن ضغوط الحياة المادية تسللت إلى أساس العلاقة الزوجية، حتى وصل الأمر مع البعض إلى التفكير في الانفصال، وأحيانا يحدث الانفصال بشكل نفسي، فكل طرف ينفصل عاطفيا عن الأخر، على الرغم من أن الحياة الزوجية تجمعهما بشكل ظاهري فقط.

وتشير شيرين ، أن الزوجة العربية بشكل خاص، والعربية بشكل عام، كثيرا ما تشكو من شعورها بالتحول إلى مجرد آلة أو خادمة، كل وظيفتها في البيت أن تطبخ وتغسل وترعى الأطفال، وتنفذ طلبات الزوج، حتى في أيام الإجازات كل أفراد الأسرة يحصلون على إجازة حقيقية، يتوقفون فيها عن العمل والمذاكرة، ولكن هي تعمل في البيت دون توقف أو يوم إجازة، حتى في المصايف تعمل، وتغسل المايوهات وتعد الأكلات الخفيفة.

وتوضح شيرين أن كل هذا الكم من الكآبة والنكد اللذان يسيطران على الحياة الزوجية؛ يرجع إلى غياب ثقافة “إجازة نهاية الأسبوع”، والتي يتبعها معظم سكان العالم.

والمقصود بـ”إجازة نهاية الأسبوع”؛ هي التي يحصل خلالها كل أفراد الأسرة على إجازة حقيقية، ويتوقفون تماما عن أي التزامات أو أعمال، من مذاكرة والذهاب للعمل، ويستمتعون فقط بالأنشطة المحببة لديهم، أو حتى يقضونها في الاسترخاء التام، لتجديد نشاطهم وحيويتهم، لاستقبال أسبوع جديد بالتزامات جديدة بكل تفاؤل.

وتقدم خبيرة العلاقات الإنسانية؛ بعض النصائح للزوجة للتخطيط والإعداد ليوم الإجازة الأسبوعية، بنجاح، حتى يكون سببا في السعادة الزوجية للأبد.

– يمكنك الإعداد ليوم الإجازة في اليوم السابق لها، بحيث تقومين بترتيب البيت، قبل الذهاب للنوم، ولتجعلي أبناءك يساعدونك في ذلك.

– ضعي برنامج لقضاء يومك التالي مع أفراد أسرتك، سواء داخل البيت أو خارجه.

– أعدي خطة للوجبات الثلاثة من فطور وغداء وعشاء، بحيث لا تعدين أي طعام في إجازتك، وحسب الميزانية، فإن كانت الميزانية تسمح يمكنكم تناول الغداء في الخارج، أو من خلال خدمة توصيل الطعام للبيت، سواء كانت الوجبات لحوم أو حتى كشري.

– إن كانت الميزانية لا تسمح لشراء أي طعام من الخارج، لتجعلي أفراد أسرتك يساعدونك في اليوم السابق للإجازة في إعداد وجبات نصف مطهية، ووضعها في الفريزر، لوضعها في الميكروويف أو الفرن في يوم الإجازة.

– لتشتروا كل متطلبات البيت ليوم الإجازة في اليوم السابق لها، حتى لا يتكبد أي فرد من أفراد الأسرة هذه المهمة يوم الإجازة.

– استيقظي في يوم إجازتك في الوقت الذي تفضلينه، ولتسترخي، ولتجعلي أبناءك يقومون بترتيب غرفهم، وأنتي شاركي زوجك في ترتيب غرفتكما، ثم اكملي يومك معهم دون أي مهام منزلية.