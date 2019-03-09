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محمد رمضان يتصدر يوتيوب بالأكثر مشاهدة على مستوى العالم

محمد رمضان يتصدر يوتيوب بالأكثر مشاهدة على مستوى العالم
القاهرة(صدى):

قال النجم المصري محمد رمضان أن قناته على يوتيوب تصدرت تصنيف القنوات الأكثر مشاهدة على مستوى العالم وحصلت على المركز الثاني .

وكتب ” رمضان ” على حسابه الرسمي بموقع ” فيسبوك ” : بفضل ربنا ثم سيادة الجمهور قناتي على Youtube لمركز التاني في تصنيف المشاهدات العالمي لأكبر 10 قنوات ” ممثلين ” على مستوى العالم.

الجدير بالذكر أن ” رمضان ” يواصل حالياً تصوير مسلسله الجديد ” زلزال ” لعرضف خلال رمضان المقبل ، ويشاركه في البطولة حلا شيحة ونسرين أمين، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر .


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