محمد رمضان يتصدر يوتيوب بالأكثر مشاهدة على مستوى العالم

القاهرة(صدى):

قال النجم المصري محمد رمضان أن قناته على يوتيوب تصدرت تصنيف القنوات الأكثر مشاهدة على مستوى العالم وحصلت على المركز الثاني .

وكتب ” رمضان ” على حسابه الرسمي بموقع ” فيسبوك ” : بفضل ربنا ثم سيادة الجمهور قناتي على Youtube لمركز التاني في تصنيف المشاهدات العالمي لأكبر 10 قنوات ” ممثلين ” على مستوى العالم.

الجدير بالذكر أن ” رمضان ” يواصل حالياً تصوير مسلسله الجديد ” زلزال ” لعرضف خلال رمضان المقبل ، ويشاركه في البطولة حلا شيحة ونسرين أمين، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر .