بالصور.. برابوس تودع مرسيدس G-Class الجيل الماضي بإصدار نهائي

برلين(صدى):

برابوس الألمانية هي من أكثر الشركات الخبيرة في تعديل مرسيدس بنز G-Class، وآخر إبداعات الشركة هي توديع للجيل الماضي من الـ SUV عبر الكشف عن برابوس 850 6.0 Biturbo 4×4² الإصدار النهائي، والتي يبدأ سعرها الأوروبي من 482,000 يورو (2.04 مليون ريال).

برابوس استخدمت الجيل الماضي من G63 كنقطة بداية، إذ اعتمدت على محرك V8 توربو مزدوج سعة 5.5 لتر القياسي مع تعديله وزيادة حجمه إلى 6.0 لتر وإضافة شواحن توربينية أكبر حجماً وفتحات هواء أكبر كذلك لضمان دخول المزيد من الهواء البارد للمحرك.

الغرض من كل هذا هو رفع قوة الـ G-Class المعدلة إلى 838 حصان بعزم دوران مدهش عند 1,450 نيوتن.متر، ما يسمح للسيارة الكبيرة بالتسارع إلى 100 كم\س في 4.7 ثانية بسرعة قصوى محددة إلكترونياً عند 210 كم\س.

للتعامل مع التضاريس الوعرة، أضافت برابوس محاور محمولة ساهمت في زيادة الفرجة بين السيارة والأرض إلى 60 سنتيمتر، مع ألواح أمامية وخلفية لحماية المكونات الهامة.

من ناحية الشكل، فقد حصلت برابوس 850 G-Class على تعديلات خارجية عدوانية تشمل رفرف أكبر يغطي جنوط الـ 22 إنش بإطارات Pirelli Scorpion ATR، مع عمود ضوء LED ممتد على عرض السقف.

مقصورة السيارة حصلت على مزيج من الجلود الزرقاء والسوداء، كما تأتي المقاعد الخلفية بمزايا الضبط الكهربائي لوضعية الجلوس، مع تهوية خاصة لهم وتبريد، كما وضعت برابوس شاشة لمسية 4.3 إنش في قمة الكونسول الأوسط للسماح للركاب الخلفيين بضبط مقاعدهم بسهولة.