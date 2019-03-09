اعتمدي ماسك الشاى الأخضر لإزالة الجلد الميت

أميرة خالد(صدى):

يُعد تجديد خلايا البشرة وإزالة الجلد الميت من وقت لآخر ، من أكثر الأمور التي تعتمد عليها الكثير من الفتيات خاصة خلال النقلة من فصلى الشتاء إلى الصيف، حيث الرغبة في الحصول على الملمس الناعم والبشرة المُتجددة بعيدة عن اللون والملمس غير المرغوب فيهم، لذا ننصحك بالاعتماد على ماسك الشاي الأخضر للحصول على النتائج المطلوبة.

أحضرى من ٢-٤ أكياس شاي أخضر مع كوب من السكر الأبيض أو البني ونصف كوب من زيت الزيتون ومعلقتين من العسل الأبيض مع إضافة ١٠ قطرات من زيت اللافندر .

أخلطى جميع المكونات معًا وقومى بفركهم على الجسم بشكل حركات دائرية لمد لا تقل عن 15 دقيقة، ثم قومى بغسل الجسم بالماء الفاتر، ثم الماء البارد لغلق المسام وستحصلين على نتائج إيجابية.