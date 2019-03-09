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سياسي باكستاني: المملكة أنقذت الهند وباكستان من كارثة محققة

سياسي باكستاني: المملكة أنقذت الهند وباكستان من كارثة محققة
إسلام آباد(صدى):

ثمًن المحلل والكاتب السياسي الباكستاني أحمد القريشي جهود المملكة في تخفيف حدة التوترات بين باكستان والهند بعد الأزمة الأخيرة التي كادت أن تتطور لكارثة في الشرق الأوسط بين دولتين نوويتين .

وأكد ” القريشي ” على أهمية الدور القيادي الذي لعبته المملكة وكان له عظيم الأثر في إحلال السلام ، مشيداً بقدرتها على التعامل مع الملفات الساخنة .

وقال ” القريشي ” في تصريح له : جهود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، نحجت في تخفيف حدة التورات بين البلدين الجارين ، ونثمن هذا النهج الذي تتخذه المملكة في تغليب لغة الحوار ، وترسيخ الإستقرار .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ 29 دقيقة

دائما عرعر شامخة , الحمد الله هذة صفات القوة الاقليمية , العقل والمنطق والعلم متوجة بصدق الكلمة نبني ولا نهدم ونحن مع الله ولا نبالي ومن نصر الى نصر وفارسنا لا يشق له غبار والقلوب والعقول تقول الوقت وقتك والزمان زمانك , دائما عرعر شامخة . اللهم عليك نتوكل ,اللهم بنشر سيارة وزير الاسكان

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