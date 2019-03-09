سياسي باكستاني: المملكة أنقذت الهند وباكستان من كارثة محققة
ثمًن المحلل والكاتب السياسي الباكستاني أحمد القريشي جهود المملكة في تخفيف حدة التوترات بين باكستان والهند بعد الأزمة الأخيرة التي كادت أن تتطور لكارثة في الشرق الأوسط بين دولتين نوويتين .
وأكد ” القريشي ” على أهمية الدور القيادي الذي لعبته المملكة وكان له عظيم الأثر في إحلال السلام ، مشيداً بقدرتها على التعامل مع الملفات الساخنة .
وقال ” القريشي ” في تصريح له : جهود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، نحجت في تخفيف حدة التورات بين البلدين الجارين ، ونثمن هذا النهج الذي تتخذه المملكة في تغليب لغة الحوار ، وترسيخ الإستقرار .
AL-MUTRAFI HUSSIEN[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ 29 دقيقة
دائما عرعر شامخة , الحمد الله هذة صفات القوة الاقليمية , العقل والمنطق والعلم متوجة بصدق الكلمة نبني ولا نهدم ونحن مع الله ولا نبالي ومن نصر الى نصر وفارسنا لا يشق له غبار والقلوب والعقول تقول الوقت وقتك والزمان زمانك , دائما عرعر شامخة . اللهم عليك نتوكل ,اللهم بنشر سيارة وزير الاسكان