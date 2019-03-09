سياسي باكستاني: المملكة أنقذت الهند وباكستان من كارثة محققة

إسلام آباد(صدى):

ثمًن المحلل والكاتب السياسي الباكستاني أحمد القريشي جهود المملكة في تخفيف حدة التوترات بين باكستان والهند بعد الأزمة الأخيرة التي كادت أن تتطور لكارثة في الشرق الأوسط بين دولتين نوويتين .

وأكد ” القريشي ” على أهمية الدور القيادي الذي لعبته المملكة وكان له عظيم الأثر في إحلال السلام ، مشيداً بقدرتها على التعامل مع الملفات الساخنة .

وقال ” القريشي ” في تصريح له : جهود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، نحجت في تخفيف حدة التورات بين البلدين الجارين ، ونثمن هذا النهج الذي تتخذه المملكة في تغليب لغة الحوار ، وترسيخ الإستقرار .