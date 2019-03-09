أول تعليق من ” المساحة الجيولوجية ” على الهزة الأرضية قبالة القنفذة 

نايف السالم(صدى):

قال المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، إن الهزة الأرضیة التي ضربت البحر الأحمر على بُعد 166 كم جنوب غرب القنفذة، الأربعاء الماضي، لم تحدث أضراراً، ونتجت عن الفالق الموجود بالبحر الأحمر.

ولفت أبا الخيل إلى أن الوضع طبيعي ومطمئن ولا يوجد أي قلق بعد تلك الهزة، موضحا أن الهيئة تتابع الهزات باستمرار عبر محطاتها المنتشرة في المملكة.

وطالب أبا الخيل بعدم الالتفات إلى الشائعات الخاصة بالزلازل؛ لأنها لا تصدر عن جهة علمية متخصصة والاكتفاء بالمعلومات الصادرة عن الهيئة كونها الجهة الحكومية المسؤولة عن مراقبة النشاط الزلزالي بما لديها من شبكة وطنية حديثة للرصد.