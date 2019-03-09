زوج يطلق زوجته لعدم مشاهدتها البرامج السياسية ومتابعتها لأشياء تافهة

القاهرة(صدى):

أقدم زوج مصري على إقامة دعوى طلاق للضرر من زوجته، وذلك لفشله في تغيير طابعها ومتابعتها للأشياء التافهة والاهتمام بها.

يقول الزوج في تفاصيل الدعوى، أنه بعد مرور عدة أشهر: ” فوجئت بتصرفاتها وتفاهتها، ما تسببت في شعوري بالنفور منها، وطلبت منها الاهتمام بثقافتها وضرورة متابعه البرامج السياسية، وكل ما يدور حولها لكنها كانت تصر على متابعه كل ما هو تافهة فهي عاشقه لبرنامج المسابقات وقنوات الأغاني والافلام والمسلسلات التافهة”.

وأضاف قمت بشراء كتب بسيطة بالإضافة إلى قيامي بالاشتراك في باقات الإنترنت لتسهل عليها متابعه كل ما يدور حولنا لكن زوجتي استغلت الإنترنت في البحث عن وصفات الاكل والجمال والموضة بالإضافة الى التحدث مع صديقتها بالساعات في أشياء غريبة.

وتابع، عندما اكتشفت أن زوجتي لن يطرأ عليها أي تغيير اخبرتها برغبتي في الانفصال عنها وبدلا من أن تتفهم ظروفي، فوجئت بسيل من الاتهامات الباطلة ومحاوله تشويه سمعتي بالإضافة إلى قيام أسرتها بتوعدي بالسجن في حاله قيامي بطلاقها.