ريهام حجاج تصدم جمهورها بحذف صور زوجها من إنستجرام

القاهرة(صدى):

حذفت الفنانة المصرية ريهام حجاج، صور زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، من حسابها الشخصي بـ “ إنستجرام ” ، في خطوة مفاجئة وصادمة لجمهورها.

وأثارت ريهام جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي بعد فاجئت متابعيها بحذف جميع صور زوجها من صفحتها الشخصية، بما فيها الصورة التي أعلنت من خلالها زواجها رسميًا منه.

ويأتي قرار حذف صور زوجها، بالتزامن مع نشرها صورة جديدة ظهرت خلالها واقفة أمام شاطئ، دون أن تذكر اسم المكان، حيث أثارت تساؤلات متابعيها، حول سبب قيامها بهذا التصرف، وحذفها لصور زوجها، وهل وقع صدام بينهما، أم أنها تحاول إبعاد الجمهور عن حياتها الشخصية.