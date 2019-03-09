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العثور على جثة طبيبة أسنان مقطعة داخل حقيبة سفر

العثور على جثة طبيبة أسنان مقطعة داخل حقيبة سفر
كانبرا(صدى):

عثرت الشرطة الأسترالية على جثة طبيبة أسنان مُقطعة ومحشورة داخل حقيبة سفر داخل سيارتها بأحد شوارع مدينة سيدني ، وذلك بعد أسبوع من إختفائها .

واهتز الرأي العام الأسترالي للجريمة الشنيعة خاصةً وأن عائلة الضحية كانت تناشد الجميع البحث عنها عقب إختفائها في 3 مارس الجاري ، مدشنة صفحة على ” فيسبوك ” بعنوان : ” ساعدونا على إيجاد بريتي ريدي ” .

الغريب في الأمر أن المتهم الوحيد في تلك الجريمة هو حبيبها السابق هارشوردهان ناردي والذي لاقى مصرعه في نفس يوم الجريمة بعد حادث إصطدام سيارته بشاحنة .

وتعتقد الشرطة أن “ناردي” تعمًد الحادث للخلص من حياته عقب جريمته البشعة حيث كان يسير بسرعة جنونيه على الطريق .

كما تؤكد أن ” ناردي ” قتل حبيبته كيداً وغيظاً من ُنفصالها عنه خاصةً وأنه كان بصحبتها في المؤتمر الطبي الذي كانت تحضره قبل وقوع الجريمة ، ولا يوجد مشتبه غيره فيها.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 68212 ] نشر منذ 1 ساعة

مجرمون فاسدون ولا شك ,,

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