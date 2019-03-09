نوبة قلبية تنهي حياة ملكة جمال الكون للمراهقات

فيينا(صدى):

كشفت عائلة عارضة الأزياء وملكة جمال الكون للمراهقات، لوتي فان دير زي، عن وفاة الابنة، عقب نوبة قلبية حادة أثناء وجودها في النمسا مع العائلة للاحتفال بعيد ميلادها.

وأوضحت عائلة ملكة الجمال الراحلة: ” لقد رحلت جوهرتنا عن الحياة مساء الأربعاء 6 آذار عند الساعة العاشرة و47 دقيقة “، مضيفة: ” إنه لمن الأمور التي لا تخطر على بال أن ابنتنا الحبيبة لم تعد اليوم بيننا. قلوبنا منكسرة حقا من جراء ما حصل ” .

وظلت الفتاة لمدة أسبوعين في حالة غيبوبة على إثر إصابتها بنوبة قلبية حادة ألزمتها المستشفى، وبعدما أصيبت أعضاءها بفشل كبير وتوقف دماغها عن العمل ولم يعد يقوم بأي نشاط، وافقت العائلة عل إزالة الأجهزة التي تبقي الابنة على قيد الحياة في مستشفى بمدينة ميونخ الألمانية.

ومن الجدير بالذكر، إنه تم تتويج الراحلة بلقب ملكة جمال المراهقات في هولندا سنة 2016، وفي العام الموالي نالت لقب ملكة جمال الكون للمراهقات، وبدأت مسارا مهنيا حافلا في عرض الأزياء.