الشورى يدعو هيئة الكهرباء لوضع آلية لحساب تعريفة الطاقة المصدرة  

علي القحطاني(صدى):

دعت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، للإسراع في وضع الآلية المناسبة لحساب تعريفة الطاقة المصدرة لتحفيز المستهلكين على استخدام أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة.

ويعتبر ذلك ضمن عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى في تقريرها بشأن دراسة أداء “هيئة تنظيم الكهرباء”.

يذكر أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، قد قررت في أكتوبر الماضي اعتماد المقابل المالي لتوصيل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة.