مصرع 5 أشخاص جراء تحطم طائرة صغيرة بولاية فلوريدا الأمريكية

واشنطن(صدى):

لقى خمسة أشخاص مصرعهم بحادث تحطم طائرة صغيرة بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأفادت سلطات الولاية أن الطائرة، وهي من طراز “بايبر” ثنائية المحرك، قد تحطمت في بحيرة أوكيتشوبي عندما أوشكت على الهبوط في المطار.

وصرح مصدر بالشرطة أن خمس جثث تم انتشالها من جسم الطائرة، فيما لم يعرف على الفور سبب الحادث.