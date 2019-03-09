عنزة نوبية تتولى منصب ” عمدة ” بأمريكا

واشنطن(صدى):

اختار سكان بلدة ” فيرهافن ” بولاية فيرمونت الأمريكية، عنزة نوبية لشغل منصب العمدة الشرفي لمدة عام.

وأصبحت العنزة ذات الـ 3 سنوات من عمرها، أول عمدة شرفي من الحيوانات الأليفة لبلدة فيرهافن، ومن المقرر أن تبدأ مهامها رسميا الثلاثاء.

وتم انتخاب العنزة من بين 16 حيوان أليف في يوم اجتماع البلدة، وكان معظم المنافسين من الكلاب والقطط.

يذكر أن بلدة فير هافن تقع على حدود نيويورك إلى الغرب من روتلاند، ولا يوجد بها عمدة من البشر.