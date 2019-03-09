عنزة نوبية تتولى منصب ” عمدة ” بأمريكا
اختار سكان بلدة ” فيرهافن ” بولاية فيرمونت الأمريكية، عنزة نوبية لشغل منصب العمدة الشرفي لمدة عام.
وأصبحت العنزة ذات الـ 3 سنوات من عمرها، أول عمدة شرفي من الحيوانات الأليفة لبلدة فيرهافن، ومن المقرر أن تبدأ مهامها رسميا الثلاثاء.
وتم انتخاب العنزة من بين 16 حيوان أليف في يوم اجتماع البلدة، وكان معظم المنافسين من الكلاب والقطط.
يذكر أن بلدة فير هافن تقع على حدود نيويورك إلى الغرب من روتلاند، ولا يوجد بها عمدة من البشر.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68201 ] نشر منذ 47 دقيقة
هههههههههههههههههههه ,,
,, يستاهلون ,,,
,, مبروك ياعنزه ياام قرون .. ازعجيهم في الثغاء وطلب البرسيم ,,,,,,
,, يامثبت العقل ياكريم ,,
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 4271 ] نشر منذ 43 دقيقة
مبروك :- للحيوانة بنت الحيوان !! تستاهل.