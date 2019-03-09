ضائقة مالية تضرب حزب الله تدفعه لجمع التبرعات

طلال الضوي(صدى):

بالتزامن مع العقوبات الأمريكية الموجعة على إيران ،ظهرت علامات الأزمة المالية على حزب الله الإرهابي.

ودعا الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أتباعه إلى التبرع للحزب، كاشفا أنه في قلب معركة اقتصادية.

وكانت بريطانيا قد أقرت قانونا يضع حزب الله بفرعيه السياسي والعسكري على لائحة المنظمات الإرهابية، ويقضي بمعاقبة أي جهة أو شخص يثبت تعامله مع هذه الميليشيات.

وزادت واشنطن الضغط على حزب الله مؤخرا، إذ فرضت عليه حزما من العقوبات فضلا عن معاقبة داعمه الإقليمي، إيران.

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