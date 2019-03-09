بالفيديو.. أحلام ” خائفة ” قبل حفليها في المملكة

أميرة خالد(صدى):

أعربت الفنانة الإماراتية أحلام، عن قلقها وخوفها قبل أيام من حفلها المنتظر في المملكة يومي 21 و22 مارس الجاري.

ونشرت أحلام مقطع فيديو، قالت خلاله إنها خائفة وضربات قلبها تكون غير طبيعية عندما تفكر في الحفل وترتيباته.

وأضافت: ” أنا مستنفرة من أجل الحفل ما أدري أشعر كأنه حلم.. أشعر بالخوف .. ما أعرف ” .

وأشارت إلى أن إقرار حفل ثانٍ لها، جاء بعد ما كان مقررًا إقامة حفل واحد فقط، يرتبط بتلقيها طلبات كثيرة من أشخاص لم يتمكنوا من الحصول على تذاكر الحفل التي بيعت غالبيتها.

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