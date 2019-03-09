العثور على أقراص جنسية بجوار جثة سيدة في حالة ” تعفن “

القاهرة(صدى):

عثرت الشرطة المصرية، على جثة سيدة أفريقية الجنسية مجهولة الهوية في حالة تعفن، بداخل شقتها.

وبالتحقيق في الواقعة تبين أن المتوفاة كانت تقيم في شقتها بمفردها، وكشفت المعاينة الأولية أن السيدة كانت تعاني مرضا بالصدر قبل وفاتها ، كما تم العثور على أقراص جنسية بجوار جثتها.

وأكد شهود عيان أن عددًا من الأفارقة كانوا يترددون على تلك الشقة كل فترة.

وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة، وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.