العثور على أقراص جنسية بجوار جثة سيدة في حالة ” تعفن “
عثرت الشرطة المصرية، على جثة سيدة أفريقية الجنسية مجهولة الهوية في حالة تعفن، بداخل شقتها.
وبالتحقيق في الواقعة تبين أن المتوفاة كانت تقيم في شقتها بمفردها، وكشفت المعاينة الأولية أن السيدة كانت تعاني مرضا بالصدر قبل وفاتها ، كما تم العثور على أقراص جنسية بجوار جثتها.
وأكد شهود عيان أن عددًا من الأفارقة كانوا يترددون على تلك الشقة كل فترة.
وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة، وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24126 ] نشر منذ 57 دقيقة
يمكن سبب الوفاه كثرة الجنس لستعمالها الحبوب المنشطه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68183 ] نشر منذ 56 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68183 ] نشر منذ 56 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
alfahd42[ عدد التعليقات: 21754 ] نشر منذ 54 دقيقة
يمكن مريضه واخذت الحبوب على انها مخفض للحراره والالم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 47283 ] نشر منذ 10 دقائق
علمها عندالله🤔