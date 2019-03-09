بالصور.. مغربية وأفريقية تحصدان لقب ملكة جمال عاملات النظافة

مليكة فؤاد(صدى):

حصدت الشابة المغربية صاحبة الـ 22 عامًا ” حسناء فردوس ” ،لقب ملكة جمال عاملات النظافة لعام 2019.

وتوجت حسناء خلال احتفال نظمته شركة ” أوزون ” للنظافة والبيئة والخدمات في الرباط بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

واختارت الشركة، ملكتي جمال على المستوى المحلي والأفريقي، حيث نالت ميمونة تراوري من دولة مالي ملكة جمال عاملات النظافة في أفريقيا.

وقالت ميمونة تراوري إن الشركة أنقذتها من البطالة ومنحتها لقباً غالياً.