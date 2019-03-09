أمانة الطائف تحسم موعد مهرجان الورد

عبد العزيز القثامي(صدى):

تداولت أنباء عن تنظيم إحدى الشركات لنهرجان الورد لهذا العام في نسخته الـ 15، لتحسم أمانة محافظة الطائف قضية تنظيم المهرجان ، مؤكدة أنها تتولى تنظيم المهرجان بنفسها بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية.

وأصدرت الأمانة بيانًا قالت فيه: ” تود أمانة الطائف أن توضح بأنه فيما يتعلق بتنظيم مهرجان الورد لهذا العام، فقد حرصت الأمانة وتماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ في إشراك القطاع الخاص في تنظيم المهرجانات والفعاليات، وتم توجيه الدعوات للعديد من المؤسسات المتخصصة في هذا المجال، ولم يتقدم أحد في المرة الأولى، وتم توجيه الدعوات للمرة الثانية، وتقدمت إحدى المؤسسات إلا أن المستندات المطلوبة لم تكتمل مما تعذر معه إسناد هذه المهمة لتلك المؤسسة ” .

وأوضحت الأمانة في بيانها أن أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بأن ،أمر بأن تتولى أمانة الطائف تنظيم المهرجان لهذا العام بالتعاون مع لجنة التنمية السياحية وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأن يقام المهرجان في موعده المحدد.

وستنطلق فعاليات المهرجان خلال الفترة من 4 ابريل وحتى 14 من الشهر نفسه.

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