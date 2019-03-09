بالفيديو.. رئيس تحرير الرأي العام السودانية نائم على الهواء

الخرطوم(صدى):

ظهر رئيس تحرير صحيفة الرأي العام السودانية مالك طه، في لقاء له بقناة الحدث، نائمًا على الهواء مباشرة.

ولم يجيب مالك طه على سؤال مذيعة ” الحدث ” حول ترأس الرئيس البشير للجنة الحوار الوطني وما المتوقع من هذا الاجتماع.

من جانبه علق رئيس التحرير بنفسه على تداول المقطع الذي أظهره نائمًا ، قائلا: ” كنت مطرقا فقط ولم أنظر إلى الكاميرا لأنه لم يكن هناك صوت من المصدر يجعله يحدق بالكاميرا ” .

وأوضح أنه ظهر خلال الفيديو على هيئة النائم، لكن لم يحدث هذا موضحاً أنه لا يمكن لشخص قيد الاستجواب والمساءلة حول الوضع في السودان أن ينام على الهواء مباشرة.