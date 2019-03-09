بالفيديو.. رئيس تحرير الرأي العام السودانية نائم على الهواء
ظهر رئيس تحرير صحيفة الرأي العام السودانية مالك طه، في لقاء له بقناة الحدث، نائمًا على الهواء مباشرة.
ولم يجيب مالك طه على سؤال مذيعة ” الحدث ” حول ترأس الرئيس البشير للجنة الحوار الوطني وما المتوقع من هذا الاجتماع.
من جانبه علق رئيس التحرير بنفسه على تداول المقطع الذي أظهره نائمًا ، قائلا: ” كنت مطرقا فقط ولم أنظر إلى الكاميرا لأنه لم يكن هناك صوت من المصدر يجعله يحدق بالكاميرا ” .
وأوضح أنه ظهر خلال الفيديو على هيئة النائم، لكن لم يحدث هذا موضحاً أنه لا يمكن لشخص قيد الاستجواب والمساءلة حول الوضع في السودان أن ينام على الهواء مباشرة.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12748 ] نشر منذ 36 دقيقة
يمكن برهو على المسكين ماخلوه يرقد😊😁😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68167 ] نشر منذ 32 دقيقة
هههههههههههههههههههههه ,,
,, احلام سعيده ومبسوطه ، يازول صحصح وقت المحادثه ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68167 ] نشر منذ 32 دقيقة
هههههههههههههههههههههه ,,
,, احلام سعيده ومبسوطه ، يازول صحصح وقت المحادثه ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 47273 ] نشر منذ 17 دقيقة
لو جابو له كريستيان بيسري
ولا لارا نبهان
كان صحصح
المذيعة هذي جوزيل حبيب ماتخارج
لو جبتو نيكول تنوري العجوز الشقرى كان أفضل
😂😂😂😂😂😂😂😂😁😁