بالفيديو.. ” المطلق ” لمطلقة يريد والدها تزويجها لخمسيني: اذهبي للمحكمة
استمع عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، إلى مشكلة ثلاثينية مطلقة، ومعنفة.
وروت الفتاة المطلقة خلال برنامج ” استديو الجمعة ” معاناتها هي وشقيقاتها مع والدهن الذي يتعاطى المخدرات.
وقالت: ” نحن 3 بنات، نعيش حياة صعبة وقاسية ومعنفة مع والدنا الذي يتعاطى المخدرات، وهو يفضل إخوتنا الذكور علينا ” مضيفة: ” أنا مطلقة ومعنفة، وعمري 31 سنة، ووالدي يرفض تزويجي من شاب بعمري بعد أن أخذ منه المهر! فهو يريد تزويجي لشخص أكبر مني في الخمسين أو السبعين ” .
ورد المطلق قائلا: ” محاكم الأحوال الشخصية فاتحة أبوابها، لكن أنا أشوف قبل أن تذهبي للمحاكم أن تستشيري عمك وأخوالك ” داعيًا إياها للصبر، وعدم معاندة والدها.
وأضاف: ” ليس هناك عصر أحسن من هذا العصر بأن تطالبي بحقك في محكمة الأحوال الشخصية، والاتصال بالجهات المختصة لرفع الظلم عنك “.
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alfahd42[ عدد التعليقات: 21747 ] نشر منذ 22 دقيقة
المحاكم الشرعيه في دولتنا المباركة منذ الازل وهي تقوم بواجبها اتجاه من يحتاجها من المسلمات لاكن حيائهن يمنع الكثير منهن
والشرع كفل لها حمايتها من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم للان
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 47252 ] نشر منذ 10 دقائق
قالت ياشيخ
انا قلت لزوجي كانك رجال وولد ابوك طلقني
وطلقني🤢
قال أنتي قلتي له!!
قالت إيه😰
قال كانتس مره وبنت ابوكي
خذي عفشك وروحي بيت
هلك😂😂😂😂😂😂😂😂😂