بالفيديو.. ” المطلق ” لمطلقة يريد والدها تزويجها لخمسيني: اذهبي للمحكمة

عادل الحربي(صدى):

استمع عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، إلى مشكلة ثلاثينية مطلقة، ومعنفة.

وروت الفتاة المطلقة خلال برنامج ” استديو الجمعة ” معاناتها هي وشقيقاتها مع والدهن الذي يتعاطى المخدرات.

وقالت: ” نحن 3 بنات، نعيش حياة صعبة وقاسية ومعنفة مع والدنا الذي يتعاطى المخدرات، وهو يفضل إخوتنا الذكور علينا ” مضيفة: ” أنا مطلقة ومعنفة، وعمري 31 سنة، ووالدي يرفض تزويجي من شاب بعمري بعد أن أخذ منه المهر! فهو يريد تزويجي لشخص أكبر مني في الخمسين أو السبعين ” .

ورد المطلق قائلا: ” محاكم الأحوال الشخصية فاتحة أبوابها، لكن أنا أشوف قبل أن تذهبي للمحاكم أن تستشيري عمك وأخوالك ” داعيًا إياها للصبر، وعدم معاندة والدها.

وأضاف: ” ليس هناك عصر أحسن من هذا العصر بأن تطالبي بحقك في محكمة الأحوال الشخصية، والاتصال بالجهات المختصة لرفع الظلم عنك “.



اقرأ أيضًا: