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  3. فواز الشريف : الهلال يفرح الكثير بتوقفه لأنه ولد متصدرا

فواز الشريف : الهلال يفرح الكثير بتوقفه لأنه ولد متصدرا




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 639 ] نشر منذ 22 دقيقة

رجعت حليمة لعادتها القديمة ، هذه مهنتكم المعتادة يا إعلام صغير جدة وهي التطبيل للسنافر ههههههه

[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 20 دقيقة

ماعندكم إلا هذولا يرقعوا لكم جيبوا لنا واحد نصراوي أو أهلاوي أو اتحادي غير هلالي يتكلم عن الطواقي ..
بس ولد متصدرا قوية 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
حتى في آسيا دايم متصدر 😊

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