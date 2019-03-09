فواز الشريف : الهلال يفرح الكثير بتوقفه لأنه ولد متصدرا

الجمعة 8
مارس
رجعت حليمة لعادتها القديمة ، هذه مهنتكم المعتادة يا إعلام صغير جدة وهي التطبيل للسنافر ههههههه
ماعندكم إلا هذولا يرقعوا لكم جيبوا لنا واحد نصراوي أو أهلاوي أو اتحادي غير هلالي يتكلم عن الطواقي ..
بس ولد متصدرا قوية 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
حتى في آسيا دايم متصدر 😊
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زائر[ عدد التعليقات: 639 ] نشر منذ 22 دقيقة
رجعت حليمة لعادتها القديمة ، هذه مهنتكم المعتادة يا إعلام صغير جدة وهي التطبيل للسنافر ههههههه
المليليح[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 20 دقيقة
ماعندكم إلا هذولا يرقعوا لكم جيبوا لنا واحد نصراوي أو أهلاوي أو اتحادي غير هلالي يتكلم عن الطواقي ..
بس ولد متصدرا قوية 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
حتى في آسيا دايم متصدر 😊