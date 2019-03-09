بعد اعترافه بأبوة 3 أبناء جدد.. ابنة مارادونا متهكمة: ينقص 3 حتى يكتمل الفريق
تهكَّمت جيانينا دييجو مارادونا، ابنة نجم كرة القدم الأرجنتينية، على والدها بعد اعترافه بأبوة 3 أطفال في دولة كوبا، ليصبح أبًا لـ 8 أبناء.
وعلّقت ابنته جيانينا بشكل ساخر على الأمر، قائلة: ” ينقص 3 حتى يكتمل فريق من 11 لاعبا.. يمكنك فعلها ” .
وكان ماتياس مورلا محامي مارادونا قد صرّح بأن ” مارادونا لديه 3 أطفال في كوبا، وسيتم الاعتراف بهم، إنهم 3 أطفال من سيدتين مختلفتين ” .
وتابع: ” لم تواجهنا أي مشاكل، تم رفع دعوى قضائية ولكن بكثير من الاحترام، دييجو سيهتم بما يتوجب عليه الاهتمام به ” .
يشار إلى أن ماراونا أنجَب دالما نيريا (1987)، وجيانينا دينورا (1989) من زوجته السابقة كلاوديا فيافانيا، و اعترف بعد ذلك بسنوات بأبوة دييجو سيناجرا (1986) بعد علاقة عابرة مع امرأة من نابولي تُدعى كريستيانا سيناجرا.
كما أنجب مارادونا فتاة تُدعى خانا، وطفل يُدعى دييجو فيرناندو عام 2013.
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