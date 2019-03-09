” البنتاغون ” تحذر تركيا من تداعيات خطيرة إذا أتمت صفقة صواريخ أس 400 الروسية

واشنطن(صدى):

حذرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، تركيا من تداعيات خطيرة إذا أتمت صفقة صواريخ ” S-400 ” من روسيا.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون، تشارلز سامرز، أن تلك العواقب تشمل ألا تسمح الولايات المتحدة لتركيا بالحصول على طائرات F-35 ونظام صواريخ باتريوت، فيما تُعد المرة الأولى التي تُعلن فيها البنتاغون أنها لن تسمح لتركيا بالحصول على طائرات ” F-35 ” إذا اشترت أنقرة صواريخ S-400.

وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار على مضي تركيا قُدما في صفقة شراء منظومة صواريخ ” S-400 ” الروسية للدفاع الجوي، وأعلن أن منصات هذه الصواريخ سيجري نشرها بداية من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال أكار إنه مع اندلاع الأزمة في سوريا، عام 2011، طلبت تركيا من الناتو نشر بطاريات صواريخ باتريوت، للتصدي للمخاطر المحتملة، وأرسلت الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا بطاريات لمدة ومن ثم سحبتها.

وتابع أنه على إثر ذلك سارعت تركيا للتزود بمنظومات دفاع جوي ونقل تكنولوجيا تصنيعها، لكنها لم تلق تجاوبا من الولايات المتحدة وغيرها من الدول الحليفة، ما دفعها في نهاية المطاف إلى شراء منظومة S-400 الروسية.