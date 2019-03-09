أمريكا تعتزم فرض 50% زيادة في ثمن استضافة قواعدها العسكرية بقطر

واشنطن(صدى):

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالبة الدول التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية بأن تتحمل كامل تكاليف نشر قوات بلاده على أراضيها.

كما يعتزم ” ترامب ” ، مطالبة هذه الدول بدفع خمسة إلى ستة أضعاف ما تدفعه الآن بموجب معادلة “ التكلفة الإضافية 50 % ” .

وأوضح مسؤولون في الإدارة الأمريكية، أن دونالد ترامب سيفرض على قطر وغيرها من الدول 50 % زيادة في ثمن القوات والقاعدتين الأمريكيتين.

وأضافوا أن تلك الخطوة تهدف لدفع الدول الأعضاء بحلف الناتو لزيادة نفقاتهم على الدفاع، مشيرين إلى أنها واحدة من الأفكار التي يتم دراستها للضغط على حلفاء الولايات المتحدة لدفع المزيد من الأموال مقابل حمايتهم.