بالفيديو.. اشتعال المظاهرات في وسط إسطنبول بتركيا

طلال الضوي(صدى):

أظهرت مقاطع فيديو، اشتعال المظاهرات في وسط إسطنبول بتركيا، مساء اليوم الجمعة، حيث اجتمعت الحشود وملأت الشوارع، وذلك للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط، عن النساء السوريات والأطفال المعتقلين في سجون بشارالأسد.

ويشارك في المظاهرة أكثر من ألفي منظمة من تركيا و110 دولة حول العالم، وعقدت جميع المشاركات أيديهن بأوشحة، ممثلة مشهد المعتقلة السورية، في ” صرخة صامتة ” يتردى صداها حول العالم.

وكانت ” حركة الضمير الدولية ” (غير حكومية) أعلنت عن تنظيم مظاهرات في جميع المحافظات التركية، اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وأن المظاهرات ستنطلق في جميع المحافظات بنفس التوقيت، والمظاهرة الكبرى ستكون في ميدان السلطان أحمد باسطنبول، وهو ما يحدث الآن بالفعل.

وتهدف ” حركة الضمير ” للفت انتباه الأسرة الدولية لقضية المرأة السورية ومعاناتها مع السجن والتعذيب والتحرش والاعتداء الجنسي وآخيراً الإعدام أو اللجوء، كما أطلقت مؤخراً حملة توقيع مليونية، للفت أنظار المجتمع الدولي لمأساة المعتقلات السوريات والمساهمة في إطلاق سراحهن.

يذكر أن أكثر من 864 امرأة تقبع حالياً في سجون النظام، بينهن 432 قاصراً، إلا أنها تعتقد أن أعداد المعتقلات ومن تعرضن للاغتصاب في سجون النظام تفوق الرقم المذكور، وذلك لأن الكثير من النساء تم اعتقالهن دون تسجيل، أو لعدم تصريح ممن تعرضن للاغتصاب.