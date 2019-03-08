بالفيديو.. كارلوس إدواردو: الهلال لديه ضغط مباريات.. وتدوير اللاعبين قرار المدرب

ماجد محمد(صدى):

أكد البرازيلي كارلوس ادواردو، لاعب فريق الهلال، أن فريقه أغلق صفحة مباراة الوحدة، مشيراً إلى أن نظام ” تدوير اللاعبين ” ، في يد المدرب فقط، ولا يحق لأحد التدخل فيه.

وقال إدواردو خلال تصريحاته عقب نهاية المباراة: ” واجهنا منافس قوي، لقد استقبلنا هدف ولم نستطع المحافظة على النتيجة، ونفكر الآن في المباراة المقبلة ” .

وتابع: ” الأداء كان جيد، وفي حال عدم قدرة الوحدة على التسجيل، كنا سنفوز بالتأكيد، لكننا لم نحافظ على التقدم بهدف ” .

وتقدم الهلال عن طريق كارلوس إدوارادو في الدقيقة 47، قبل أن يدرك جابر ناصر عسيري التعادل، في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

وبشأن منافسة الهلال على 4 بطولات، خلال الفترة الحالية، عقب اللاعب قائلا: ” الهلال لديه ضغط في المباريات، ولكن القرار الفني بشأن تدوير اللاعبين، في يد المدرب فقط، وجميع اللاعبين يحترموا وجهة نظر المدرب ” .

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وذلك في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب المسابقة برصيد 56 نقطة، متفوقاً على النصر الوصيف الذي يمتلك 52 نقطة.