5 علامات تشير إلى احتمال الإجهاض.. إحذريها

أميرة خالد(صدى):

كشف عدد من الأطباء عن العلامات التي تنذر السيدة بالخطر على حملها ، وأيضاً لتتمكن من الحصول على مساعدة طبية مبكرة في حال ظهور أي منها .

ومن هذه العلامات :

1- نزيف مهبلي

لا يعني النزيف أثناء الحمل بالضرورة حدوث الإجهاض، ففي الثلث الأول من الحمل، ونتيجة لعميلة غرس الجنين، أو إزاحة المشيمة، قد يحدث نزيف، ومع ذلك يكتمل الحمل بصورة طبيعية، ويولد الطفل بصحة جيدة.

فقط عليكِ أن تدركي أن الإجهاض عملية يمر بها جسدك، وتستغرق وقتاً، وقد يكون النزيف المهبلي علامة مبكرة على حدوثه، لذلك لا تترددي في الحصول على استشارة طبية.

2- تقلّصات الرحم

بعض التقلّصات في الرحم تكون طبيعية، خاصة في الثلث الأول من الحمل، وذلك نتيجة لامتداد الرحم وتغيّر الجسم، تشعر الحامل ببعض الآلام والسحب ، ولكن قد تكون هذه التقلّصات علامة خطر إن كانت شديدة، أو مصحوبة بنزيف مهبلي.

3- ألم في الظهر

يمكن أن تظهر آلام الظهر أثناء الحمل لعدة أسباب، ولكن إن استمرّت آلام الظهر، فلا يجب تجاهلها، ففي بعض الأحيان يكون الإجهاض مصحوباً بألم خفيف، أو ضغط في منطقة أسفل الظهر.

4- إفرازات مهبلية

في بعض الأحيان تكون هذه الإفرازات نذير للإجهاض، فقط احذري من الإفرازات الكريهة الرائحة، ذات اللون الوردي أو البني.

5- خروج مادة من المهبل

في بعض الأحيان، أثناء الإجهاض، لا يمكن الشعور بشيء خارج عن المألوف، ولكن عند الذهاب إلى الحمام، تلاحظ السيدة خروج نسيج رمادي، أو ما يشبه التجلطات الدموية من المهبل، وهذا يحدث بسبب الإجهاض، نتيجة محاولة الجسم طرد الجنين.