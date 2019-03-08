وفاة وليد ” عروس داعش ” بعد أيام من ولادته

لندن(صدى):

كشفت مصادر، أن الطفل الذي أنجبته البريطانية شاميما بيغوم فارق الحياة بعد أيام من ولادته.

وقال محامي البريطانية التي فرت من موطنها في لندن للانضمام إلى ” داعش ” في سوريا، إن لديه أنباء غير مؤكدة تفيد بوفاة الطفل أمس الجمعة.

وصرَّح بأن لديه ” تقارير قوية إلا أنها غير مؤكدة بأن نجل شاميما بيغوم قد توفي. وهو كان مواطنا بريطانيا ” ، دون قول تفاصيل.

يذكر أن بيغوم كانت في عمر 15 عاما عندما سافرت إلى سوريا مع صديقتين عام 2015، للزواج بمقاتلين من داعش، في الوقت الذي جذب برنامج التنظيم للتجنيد عبر الإنترنت العديد من الشباب إلى ” خلافته ” .

ومؤخرا عاودت الظهور في مخيم لاجئين، ووضعت وليدها الشهر الماضي، فيما صرحت بأنها فقدت طفلين من قبل بسب سوء التغذية والمرض.

وقال زوجها الهولندي، الذي يتواجد حاليا في مركز اعتقال يديره الأكراد، الأسبوع الماضي إنه يرغب في العودة إلى هولندا برفقة بيغوم ونجلهما.