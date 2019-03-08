ميدو: ” اقتنصنا نقطة من فم الأسد “

ماجد محمد(صدى):

أكد المصري أحمد حسام ميدو، المدير الفني للوحدة، أن فريقه نجح في خطف نقطة ثمينة من أفضل نادي في آسيا، قائلًا : ” عندنا في مصر نقول نقطة من بؤ الأسد ” .

وقال ميدو خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: ” المباراة كانت صعبة للغاية، واجهنا الهلال الذي يعد أفضل نادٍ في آسيا، خلال الفترة الحالية، من وجهة نظري ” .

وتابع ميدو: ” الهلال دائمًا ما يحرج منافسه داخل وخارج ملعبه. قدمنا مباراة كبيرة للغاية، رغم ظروف الغيابات، واقتنصنا نقطة ثمينة ” .

وفرط الهلال في الفوز على ضيفه الوحدة، وتعادل إيجابياً 1-1، على ملعب ” جامعة الملك سعود ” ، في إطار منافسات الجولة الـ23، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.