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بالصور.. أوتلاندر تقدم نسخة المستقبل من سيارة ميتسوبيشي انجيلبيرج الجديدة

بالصور.. أوتلاندر تقدم نسخة المستقبل من سيارة ميتسوبيشي انجيلبيرج الجديدة
أميرة خالد(صدى):

بعد نشر صورة تشويقية لها ظهرت سيارة ميتسوبيشي انجيلبيرج – Mitsubihi Engelberg الاختبارية بشكل رسمي ضمن فعاليات معرض جنيف للسيارات .

وفور النظر على أجدد سيارات ميتسوبيشي الاختبارية تجعلنا هذه السيارة نرجح أنها ترسم الهوية المستقبلية لتصميم الجيل القادم من ميتسوبيشي اوتلاندر ، وربما سيؤثر تصميمها أيضاً على سيارة ميتسوبيشي باجيرو جديدة كلياً قادمة .

نود في البداية الحديث أن اسم سيارة ميتسوبيشي انجيلبيرج الاختبارية مستمد من اسم منتجع انجيلبيرج للتزلج في سويسرا ، وحصلت هذه السيارة اليابانية الاختبارية على تصميم خارجي مستقبلي يرسم مستقبل تصاميم سيارات SUV إنتاجية من شركة ميتسوبيشي اليابانية .

نلاحظ أن أجدد سيارة اختبارية من ميتسوبيشي حصلت على مع واجه أمامية تضم شبك أمامي ضخم بتصميم مستقبلي مميز للغاية ، وتمتلك هذه السيارة الاختبارية على مصابيح أمامية رفيعة عصرية التصميم ، كما زودت واجهة ميتسوبيشي انجيلبيرج الاختبارية على أقواس من الأضواء الزرقاء الرفيعة على شكل حرف C مقلوب على جانبي الشبك ، وهناك مصابيح ضباب مرتفعة وصادم عريض ، ورغم حجمها الضخم إلا أنها تخلت عن المرايا الجانبية لتحصل على كاميرات جانبية بدلاً منها .

تصميم السيارة من الجانبي يليق بمركبة بيك اب مع أقواس عجلات بارزة أسفلها اطارات ضخمة وخطوط حادة على الأبواب ، وصولاً إلى الخلف يكتمل التصميم المستقبلي مع مصابيح بتصميم عصري وخطوط حادة أنيقة ، ويبدو تصميم سقف السيارة مستقبلي جديد ومجوف من المنتصف يحتوي على أضواء كاشفة تنير عتمة الليل .

داخلية أجدد سيارات ميتسوبيشي الاختبارية مزودة بـ 3 صفوف من مقاعد الركاب وتبدو السيارة أنيثة وقريبة جداً من شكل إنتاج تجاري ، فهذه المقصورة ليست فضائية التصميم .

ميكانيكياً تعتمد سيارة ميتسوبيشي انجيلبيرج الاختبارية على نظام هجين يجمع بين عمل محرك بنزين سعة 2.4 لتر مع محرك كهربائي يتم شحنه بواسطة مقبس كهربائي مثل الجوال ، وتستطيع هذه السيارة الاختبارية اليابانية التي تعمل بنظام دفع رباعي للعجلات السير حتى مسافة 70 كم (43 ميل) بدون إصدار أي انبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون .

 


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