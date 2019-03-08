الاتحاد يعبر الفيحاء بثنائية

نواف السالم(صدى):

نجح الاتحاد في الفوز على ضيفه الفيحاء، بهدفين دون رد، على ملعب ” مدينة الملك عبدالله الرياضية ” ، في إطار منافسات الجولة الـ23، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وسجل اليكساندر بربوفيتش هدفي الاتحاد، الاول من ركلة جزاء في الدقيقة 62، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

ورفع الاتحاد رصيده للنقطة 19 ليقفز للمركز الـ13، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 19 نقطة ليتراجع للمركز الـ14.

ويكافح كلا الفريقين على تجنب الهبوط، والتقدم أكثر إلى منتصف جدول ترتيب الدوري.