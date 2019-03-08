بالفيديو والصور.. الهلال يفرط في الفوز على الوحدة ويعيد الأمل للنصر
فرط الهلال في الفوز على ضيفه الوحدة، وتعادل إيجابياً 1-1، على ملعب ” جامعة الملك سعود “، في إطار منافسات الجولة الـ23، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وتقدم الهلال عن طريق مارلوس إدوارادو في الدقيقة 47، قبل أن يدرك جابر ناصر عسيري التعادل، في الدقيقة 77 من عمر المباراة.
ورفع الهلال رصيده للنقطة 56، متفوقاً على النصر الوصيف بـ 52 نقطة، فيما وصل رصيد الوحدة للنقطة 36 في المركز السادس.
🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الهلال سجله اللاعب : كارلوس إدواردو في الدقيقة 47
الهلال 1 : 0 الوحدة
#الهلال_الوحدة pic.twitter.com/GizB2tpVpz
— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 8, 2019
🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الوحدة سجله اللاعب : جابر عيسى في الدقيقة 75
الهلال 1 : 1 الوحدة
#الهلال_الوحدة pic.twitter.com/j63TphhrWQ
— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 8, 2019
المليليح[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 32 دقيقة
فريق أوروبي مرعب 🤧🤧🤧
ماوكلي[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 26 دقيقة
الحملة على المنشطات ومنع استخدامها في الجولات المتبقيه أظهرت مستوى الفريق الأوروبي
اليوم لعب بدون منشطات وشفنا المستوى الحقيقي 😭😭😭
تركي[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 21 دقيقة
زوران دا مقلب .والايام ستثبت ذلك
المليليح[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 12 دقيقة
الآن الإعلام الهلالي والفريق والإدارة الهلالية مجتمعين 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
alfahd42[ عدد التعليقات: 21733 ] نشر منذ 7 دقائق
نفس عن ضيقتك يا ماوكلي نفس