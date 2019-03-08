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بالفيديو والصور.. الهلال يفرط في الفوز على الوحدة ويعيد الأمل للنصر

بالفيديو والصور.. الهلال يفرط في الفوز على الوحدة ويعيد الأمل للنصر
ماجد محمد - تصوير: محمد السعران(صدى):

فرط الهلال في الفوز على ضيفه الوحدة، وتعادل إيجابياً 1-1، على ملعب ” جامعة الملك سعود “، في إطار منافسات الجولة الـ23، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقدم الهلال عن طريق مارلوس إدوارادو في الدقيقة 47، قبل أن يدرك جابر ناصر عسيري التعادل، في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

ورفع الهلال رصيده للنقطة 56، متفوقاً على النصر الوصيف بـ 52 نقطة، فيما وصل رصيد الوحدة للنقطة 36 في المركز السادس.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 32 دقيقة

فريق أوروبي مرعب 🤧🤧🤧

[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 26 دقيقة

الحملة على المنشطات ومنع استخدامها في الجولات المتبقيه أظهرت مستوى الفريق الأوروبي
اليوم لعب بدون منشطات وشفنا المستوى الحقيقي 😭😭😭

[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 21 دقيقة

زوران دا مقلب .والايام ستثبت ذلك

[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 12 دقيقة

الآن الإعلام الهلالي والفريق والإدارة الهلالية مجتمعين 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

[ عدد التعليقات: 21733 ] نشر منذ 7 دقائق

نفس عن ضيقتك يا ماوكلي نفس

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