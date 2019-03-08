بالفيديو والصور.. الهلال يفرط في الفوز على الوحدة ويعيد الأمل للنصر

ماجد محمد - تصوير: محمد السعران(صدى):

فرط الهلال في الفوز على ضيفه الوحدة، وتعادل إيجابياً 1-1، على ملعب ” جامعة الملك سعود “، في إطار منافسات الجولة الـ23، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقدم الهلال عن طريق مارلوس إدوارادو في الدقيقة 47، قبل أن يدرك جابر ناصر عسيري التعادل، في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

ورفع الهلال رصيده للنقطة 56، متفوقاً على النصر الوصيف بـ 52 نقطة، فيما وصل رصيد الوحدة للنقطة 36 في المركز السادس.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الهلال سجله اللاعب : كارلوس إدواردو في الدقيقة 47 الهلال 1 : 0 الوحدة #الهلال_الوحدة pic.twitter.com/GizB2tpVpz — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 8, 2019