بالفيديو.. طبيب أسنان عاطل: لا رقابة على القطاع الخاص.. والحكومي يبحثون عن الأجانب
تحدث الدكتور نواف العتيبي، طبيب الأسنان العاطل عن العمل، معاناتهم في البحث عن الوظائف والفرق بين المستشفيات الحكومية والخاصة.
وقال ” العتيبي ” خلال لقاءه ببرنامج ” ياهلا ” : ” أول ما أنهينا دراسة واجهنا اختبار صعب في هيئة التخصصات، وأول ما دخلنا على الامتياز وقفوا علينا المكافآت الشهرية، وبعد الامتياز ما وجدنا وظائف حكومية ” .
وأضاف : ” العمل في القطاع الخاص جدا سيء، لا رقابة، رواتب متدنية، وانعرض علي أعمل دوامين في اليوم براتب 3 آلاف ريال ” .
وتابع : ” مستشفى حكومي طلب منذ فترة طبيب أسنان عام، وعندما تقدمنا بأوراقنا كان الرد صريحا: نريد طبيبا أجنبيا ” .
وأشار إلى أن ” المستشفيات العسكرية لا تساوي بين خريج الجامعة الحكومية وخريج الجامعة الخاصة، بعضهم يرفضون مقابلتنا أصلا، وبعضهم يطلب حذف أسماء أي شخص من جامعة خاصة محددة ” .
د.نواف العتيبي – طبيب أسنان عاطل عن العمل
أول ما أنهينا دراسة واجهنا اختبار صعب في هيئة التخصصات، وأول ما دخلنا على الامتياز وقفوا علينا المكافآت الشهرية، وبعد الامتياز ما وجدنا وظائف حكومية!
#عطالة_طب_الأسنان_في_ياهلا pic.twitter.com/UMgXWv4PKn
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 8, 2019
د.نواف العتيبي – طبيب أسنان عاطل عن العمل
العمل في القطاع الخاص جدا سيء.. لا رقابة، رواتب متدنية، وانعرض علي أعمل دوامين في اليوم براتب 3 آلاف ريال.
#عطالة_طب_الأسنان_في_ياهلا pic.twitter.com/nn3IIZ166K
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 8, 2019
د.نواف العتيبي – طبيب أسنان عاطل عن العمل
المستشفيات العسكرية لا تساوي بين خريج الجامعة الحكومية وخريج الجامعة الخاصة! بعضهم يرفضون مقابلتنا أصلا، وبعضهم يطلب حذف أسماء أي شخص من جامعة خاصة محددة!
#عطالة_طب_الأسنان_في_ياهلا pic.twitter.com/JMSz6WO3Nb
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 8, 2019
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