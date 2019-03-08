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بالفيديو.. طبيب أسنان عاطل: لا رقابة على القطاع الخاص.. والحكومي يبحثون عن الأجانب

بالفيديو.. طبيب أسنان عاطل: لا رقابة على القطاع الخاص.. والحكومي يبحثون عن الأجانب
نايف السالم(صدى):

تحدث الدكتور نواف العتيبي، طبيب الأسنان العاطل عن العمل، معاناتهم في البحث عن الوظائف والفرق بين المستشفيات الحكومية والخاصة.

وقال ” العتيبي ” خلال لقاءه ببرنامج ” ياهلا ” : ” أول ما أنهينا دراسة واجهنا اختبار صعب في هيئة التخصصات، وأول ما دخلنا على الامتياز وقفوا علينا المكافآت الشهرية، وبعد الامتياز ما وجدنا وظائف حكومية ” .

وأضاف : ” العمل في القطاع الخاص جدا سيء، لا رقابة، رواتب متدنية، وانعرض علي أعمل دوامين في اليوم براتب 3 آلاف ريال ” .

وتابع : ” مستشفى حكومي طلب منذ فترة طبيب أسنان عام، وعندما تقدمنا بأوراقنا كان الرد صريحا: نريد طبيبا أجنبيا ” .

وأشار إلى أن ” المستشفيات العسكرية لا تساوي بين خريج الجامعة الحكومية وخريج الجامعة الخاصة، بعضهم يرفضون مقابلتنا أصلا، وبعضهم يطلب حذف أسماء أي شخص من جامعة خاصة محددة ” .


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