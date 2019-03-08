بالفيديو.. طبيب أسنان عاطل: لا رقابة على القطاع الخاص.. والحكومي يبحثون عن الأجانب

نايف السالم(صدى):

تحدث الدكتور نواف العتيبي، طبيب الأسنان العاطل عن العمل، معاناتهم في البحث عن الوظائف والفرق بين المستشفيات الحكومية والخاصة.

وقال ” العتيبي ” خلال لقاءه ببرنامج ” ياهلا ” : ” أول ما أنهينا دراسة واجهنا اختبار صعب في هيئة التخصصات، وأول ما دخلنا على الامتياز وقفوا علينا المكافآت الشهرية، وبعد الامتياز ما وجدنا وظائف حكومية ” .

وأضاف : ” العمل في القطاع الخاص جدا سيء، لا رقابة، رواتب متدنية، وانعرض علي أعمل دوامين في اليوم براتب 3 آلاف ريال ” .

وتابع : ” مستشفى حكومي طلب منذ فترة طبيب أسنان عام، وعندما تقدمنا بأوراقنا كان الرد صريحا: نريد طبيبا أجنبيا ” .

وأشار إلى أن ” المستشفيات العسكرية لا تساوي بين خريج الجامعة الحكومية وخريج الجامعة الخاصة، بعضهم يرفضون مقابلتنا أصلا، وبعضهم يطلب حذف أسماء أي شخص من جامعة خاصة محددة ” .

د.نواف العتيبي – طبيب أسنان عاطل عن العمل

أول ما أنهينا دراسة واجهنا اختبار صعب في هيئة التخصصات، وأول ما دخلنا على الامتياز وقفوا علينا المكافآت الشهرية، وبعد الامتياز ما وجدنا وظائف حكومية! #عطالة_طب_الأسنان_في_ياهلا pic.twitter.com/UMgXWv4PKn — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 8, 2019

د.نواف العتيبي – طبيب أسنان عاطل عن العمل

العمل في القطاع الخاص جدا سيء.. لا رقابة، رواتب متدنية، وانعرض علي أعمل دوامين في اليوم براتب 3 آلاف ريال.

#عطالة_طب_الأسنان_في_ياهلا pic.twitter.com/nn3IIZ166K — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 8, 2019