بالفيديو.. فيليب كيش: لا أعلم صحة قرارات الحكم لكنها أثرت على نتيجة المباراة

ماجد محمد(صدى):

أعرب فيليب كيش لاعب الاتفاق، عن حزنه لخسارة الاتفاق أمام النصر، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية، أن الفريق لعب بشكل جيد إلا أنه بسبب بعض القرارات التحكيمية التي لا يعرف مدى صحتها خسر الفريق.

وأشار إلى أن الاتفاق تراجع بعد التعادل بسبب النقص العددي، مضيفًا أن الفريق كان متفوق على النصر وأن قلة الدفاع أحد أسباب التأثير في النتيجة.

وفاز النصر على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، إذ وصل رصيد النصر للنقطة 52، ليبقي في المركز الثاني، وبقي الأتفاق في المركز التاسع، بعدما تجمد رصيده عند 28 نقطة.