بالفيديو.. محلل تحكيمي: هدف النصر الثالث ” غير شرعي “

ماجد محمد(صدى):

أكد المحلل التحكيمي أحمد الوادعي، أن هدف النصر الثالث الذي أحرزه عبدالرازق حمدالله في الوقت القاتل أمام الاتفاق ” غير شرعي ” .

وقال” الوادعي ” ، إن ” هدف النصر الثالث في الدقيقة ٩٧ غير شرعي لوجود مخالفة على مهاجم النصر حمدالله عندما قام بالقفز والاتكاء على مدافع الاتفاق قبل تسجيل الهدف ” .

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع في لقاء النصر والاتفاق، جاء هدف النصر المثير للجدل، بعدما أرسل فهد الجميعة عرضية ليحولها عبدالرازق حمدالله إلى داخل الشباك برأسية، إلا أن الإعادة التلفزيونية أظهرت قيام اللاعب بدفع مدافع الاتفاق بيده.

وفاز النصر على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، إذ وصل رصيد النصر للنقطة 52، ليبقي في المركز الثاني، وبقي الأتفاق في المركز التاسع، بعدما تجمد رصيده عند 28 نقطة.