بالفيديو.. النصر يخطف الفوز من الاتفاق بهدف مثير للجدل

ماجد محمد(صدى):

فرط الاتفاق في الفوز على ضيفه النصر، وخسر 3-2 في الوقت القاتل، على ملعب ” الملك فهد الدولي ” ، في إطار منافسات الجولة الـ23، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

افتتح رامون اراياس التسجيل للأتفاق، في الدقيقة 27، ليمنح فريقه التقدم في الشوط الأول.

وعزز فيليب كيس التقدم للأتفاق في الدقيقة 56، قبل أن يقلص عبدالرزاق حمد الله النتيجة للنصر، من رأسية رائعة في الدقيقة 70.

واستمر ضغط النصر القوي على دفاع الأتفاق، ليسفر عن هدف التعادل عن طريق فهد الجميعة، من رأسية قوية، في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع، جاء هدف النصر المثير للجدل، بعدما أرسل فهد الجميعة عرضية ليحولها عبدالرازق حمدالله إلى داخل الشباك برأسية، إلا أن الإعادة التلفزيونية أظهرت قيام اللاعب بدفع مدافع الأتفاق بيده.

وتعرض برايان أليمان للطرد في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، في الشوط الأول، ليكمل الإتفاق الشوط الثاني بالكامل بـ10 لاعبين، فيما تعرض حسين السيد الظهير الأيسر للطرد في الدقيقة الأخيرة من المباراة، لاعتراضه على الهدف الثالث للنصر، ليكمل الأتفاق المباراة بـ 9 لاعبين.

ووصل رصيد النصر للنقطة 52، ليبقي في المركز الثاني، وبقي الأتفاق في المركز التاسع، بعدما تجمد رصيده عند 28 نقطة

الهدف الثاني لنادي الاتفاق سجله اللاعب فيليب كيش في الدقيقة 56

النصر 0 : 2 الاتفاق

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