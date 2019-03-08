بالفيديو.. ” النجتس ” مسبب الأمراض والبدانة عند الأطفال

علي القحطاني(صدى):

يعد النجتس الأكلة المفضلة لدى الكثير من الأطفال، وأكثر الأكلات تناول في الأعياد ميلاد، وفي محلات الأكل بالخارج، وحتى في المنزل إذا لم تعجبهم طبخة يتم قلي نجتس لهم.

ولم يدري الكثير مدى خطورة النجتس على الأطفال، والأمراض التي يمكن أن تصيبهم جراء تناولها، ويأتي ذلك بداية من حقن الفراخ هرمونات النوم السريعة إلى سوء الذبح وحتى الطهي.

ويعرض هذا التقرير، مخاطر تناول النجتس على الأطفال، وكيفية ذبحها وطهيها:

يؤدي عدم الاستفاده اقتصاديًا من تربية ذكور الدجاج (الديوك) مثل الدجاجة التي تبيض، إلى التخلص منها بصنع النجتس، باستخدام المكائن لوضع الصيصان الذكور كما هي حية مباشرة للتقليل من التكلفة المادية والبشرية في حالة ذبحها واحدة تلو الأخرى والمشكله ليست في (فظاعة) هذه العمليات ضد هذه الصيصان بل أيضًا في المواد الصناعية الضارة لمحاولة التحسين من طعم النجتس مما يشكل (خلل هرموني) لمتناولي النجتس وخاصة الأطفال.

وتفصيلًا، يتم تصنيع النجتس من خلال دجاج صناعي ممزوج مع بقايا الشحوم والعضم والجلد وتوصل الأمور في بعض المصانع لتخطي عملية الذبح الحلال بالذبح المباشر على الماكينات، دجاج صغير يتم وضعه على النتافة وهم أحياء ويزيله الرأس ويظل الصيصان بعظامه مثل ما هو، ويدخل على ماكينة تضغطه وتزيل العضم ويبقى القشر، وبعدما يزال الصدر والفخاذ يظل بقايا الشحم واللحم ويضعه عليه منكهات صناعية.

كما يتم وضع أحد مواد الصوديوم عليه وهي المادة المسؤولة عن البدانة وتعلق الشخص بالمادة التي يأكلها؛ لأنها تجعل الغدد تفرز محفزات الشاهية كما أنها تسبب مرض الربو عند الأطفال وأمراض عديدة وخلل هرموني؛ لأن الفراخ ملئية بالهرمونات التي تحقن بها للمساعدة على نموها سريعًا.