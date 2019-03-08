الرئيس التنفيذي لشركة ” آبل ” يغير اسمه بعد خطأ ” ترامب “

واشنطن(صدى):

أقدم الرئيس التنفيذي لشركة ” آبل ” ، تيك كوك، على تغيير اسمه في موقع ” تويتر ” إلى ” تيم آبل ” ، بعدما أخطأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اسمه أمس الخميس.

ونادى ” ترامب ” على تيم كوك، قائلًا: ” تيم آبل ” ، وذلك خلال اجتماع في البيت الأبيض، ما أثار موجة سخرية بين الأمريكيين، ومن ثم قام تيم كوك بتغيير اسمه في تويتر ووضع اسمه الأول متبوعاً بشعار ” آبل ” .

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى لترامب للقيام بهذا الفعل، إذ قام العام الماضي ترمب الرئيسة التنفيذية لشركة ” لوكهيد ” العملاقة للصناعات العسكرية مارلين هيوسون باسم ” مارلين لوكهيد ” .