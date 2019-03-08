رغم الفيديوهات الفاضحة.. خالد يوسف يحتفل بحدث سينمائي

القاهرة(صدى):

يعيش المخرج المصري خالد يوسف في عالم آخر؛ رغم التطورات الكبيرة التي تشهدها أزمة الفيديوهات الفاضحة المنسوبة إليه وإلى عدد من الفنانات والنساء الشهيرات.

فقد احتفل خالد مؤخراً من مكان إقامته في فرنسا بحدث سينمائي بارز، ناشرًا على حسابه على ” تويتر ” صورة أشار من خلالها إلى فوز فيلمه ” كارما ” بجائزة الحصان الفضي في المسابقة الرسمية لمهرجان ” فسباكو. ”

وكتب عليها: ” كارما تأليف وإخراج خالد يوسف يفوز بالحصان الفضي في المسابقة الرسمية لمهرجان الفسباكو، أقدم المهرجانات الإفريقية في العالم، وبجائزة أفضل صوت، وأعلن عنها أمس في الدورة 26 والعام الـ50 للمهرجان، والجائزة هي الأولى لفيلم مصري في تاريخ جوائز المهرجان منذ إنشائه عام 1969. “