بالفيديو.. في يومها العالمي.. بنات الملك سعود يروين معركته الشرسة لتعليم المرأة

علي القحطاني(صدى):

قاد الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود- رحمه الله-، معركة شرسة ضد الأمية والجهل من أجل تعليم المرأة، وافتتح أول مدرسة لتعليم البنات.

وتحدثت صاحبة السمو الملكي، الأميرة مضاوي بنت مساعد بن سعود آل سعود، حفيدة الملك سعود، خلال برنامج ” سيدتي ” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، عن رحلتها في التعليم في معهد كريمات جلالة الملك سعود.

وأوضحت الأميرة مضاوي شهادة التمهيدي الخاصة بها، وقالت إنها كانت عبارة عن حصص ألعاب وموسيقى ورياضة مدنية وأناشيد باللغة العربية والإنجليزية.

وفي السياق نفسه تحدثت صاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة بنت سعود آل سعود، ابنة الملك سعود، ورئيسة مركز الأبحاث والنشر في مؤسسة الملك سعود، عن رحلتها في التعليم أيضًا، وقالت إنهم كانوا يتبعوا منهج المعارف.

وتابعت الأميرة فهد، أن في الوقت نفسه، افتتحت المدرسة الناصفية في جدة وأول مدرسة سجلت في المعارف، وبعدها دار الحنان، وبعدها انتشرت المدارس والتعليم بعد قرار الملك سعود 1959-1960، بتعميم المدارس للبنات.