تحذير من استخدام ” فوريفر رويال جيللي ” لتسويقه بادعاءات طبية باطلة
حذَّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من استخدام منتج فوريفر رويال جيللي (Forever Royal Jelly) للعلامة التجارية (Forever).
وأوضحت الهيئة، أن المنتج غير مسجل لديها ولم يتم التأكد من سلامته وفعاليّته، ويسوّق بادعاءات طبية مضللة، ولا يمكن التأكد من خلوه من مواد قد تكون مضرة بالصحة.
وأشارت إلى أنه يمكن الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية والمستحضرات عن طريق المركز الوطني للتيقظ والسلامة، هاتف 8002490000، والبريد الإلكتروني [email protected]
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 47227 ] نشر منذ 19 دقيقة
تأكدوا منه
مو تنتظرون الين ماينتشر باالصيدليات
وتستخدمه الناس🤔