تصنيف مطالب المبتزين ما بين المال والجنس
صنفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مطالب المبتزين.
وكانت عبارة عن 74 ابتزاز جنسي، و14% ابتزاز مالي، و12% ابتزازات آخرى.
يذكر أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كانت قد أعلنت أنه تم تصنيف الابتزاز ضمن الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.
وأوضحت الهيئة أن المصدر: المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 22/1/ 1435هـ، وبموجب القرار الوزاري رقم 2000 وتاريخ 10/6/ 1435هـ.
كما أوضحت الهيئة أخطاء سلوكية قد تؤدي إلى الابتزاز، وهي:
1-انعدام الوعي بتبعات بعض السلوكيات، كالحب والصداقة.
2-إعطاء الثقة لغير أهلها.
3-الانسياق خلف العاطفة.
4-الانجراف خلف بريق العلاقات وزيف الحب.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 47216 ] نشر منذ 13 دقيقة
وبعضخهن تبي تطقطق وتحب
ولا شبعت من الفاغر
بلغت فيه ابتزاز
هو يروح فيها
وهي يستر عليها
وتروح تدور خروف ثاني😐