أسرة بالكامل تغتصب أطفالها طوال عامين

باريس(صدى):

اتهمت النيابة العامة في مدينة غرونوبل الفرنسية، 7 أشخاص من عائلة واحدة، بالاعتداء الجنسي على أطفالهم الثلاثة طوال عامين.

وتفصيلًا، قبضت الشرطة الفرنسية على السبعة أشخاص، فيما وجهت إليهم النيابة العامة تهمة الاعتداء جنسيًا على أطفالهم الثلاثة طوال عامين، من بينهم الأم وزوجها، والخال والجدين.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن الضحايا هم شقيقتين تبلغ أعمارهما ما بين 4 و 7 سنوات، وأخوهما غير الشقيق الذي لم يتجاوز العاشرة من عمره، وحظر على المتهمين الاتصال بهم من جديد.

يذكر أن مصالح المساعدة الاجتماعية سبق و أن تدخلت في يناير 2018، لإنقاذ الأطفال من سوء المعاملة، وتم وضعهم في حماية عائلة مضيفة، وفي سبتمبر الماضي أبلغ الابن لتلك العائلة، بأنه تعرض لاعتداءات جنسية واغتصاب متكرر من قبل والدته، وأن الموضوع بدأ إثر ارتباطها برجل آخر.

وفتحت الشرطة تحقيقًا في الواقعة بهدف ” التوصيف الإجرامي للحقائق “ ، والذي استمر عدة أسابيع قورنت خلالها شهادات الطفل بشهادة أخته التي لم تتجاوز السابعة من عمرها، وتوصلت الشرطة بعدها إلى اتهام 10 أشخاص من العائلة، تتراوح أعمارهم بين 30 و 64 عامًا.

وتختلف التهم الموجهة لهم بين الاغتصاب والاعتداء الجنسي، والعنف من قبل شخص يتمتع بالسلطة، وعدم المساعدة، والفساد وعدم الإبلاغ عن سوء المعاملة.