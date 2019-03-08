بالفيديو.. ” السومة ” يسجل هدفه الـ100 مع الأهلي

نواف السالم(صدى):

حقَّق السوري عمر السومة، رقمًا مميزًا مع النادي الأهلي، إذ وصل إلى الهدف رقم 100 له مع النادي بعد إحرازه هدف الفوز اليوم الجمعة، في مباراة الأهلي والقادسية.

وسجَّل ” السومة ” ، هدفه الـ 100 في مباراته رقم 102 في دوري المحترفين، كما صنع 14 هدفًا، وبذلك يصبح مساهمًا بـ114 هدف للنادي، ويعد أكثر لاعب أجنبي تسجيلًا للأهداف.

وأحرز عمر السومة، اليوم الجمعة، هدف الفوز للنادي الأهلي أمام القادسية، في الدقيقة (90+4) لينقذ الأهلي من التعادل ويمنحه 3 نقاط ثمينة.

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